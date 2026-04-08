Опасный вирус не отступает: в США продлили карантинные меры из-за неожиданной вспышки
Daily Mail: вирус в США продолжает распространяться и угрожает детям и пожилым
Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), ставший проблемой для ряда штатов этой зимой, продолжает активно распространяться в США даже весной, что стало неожиданностью для врачей, пишет Daily Mail. Власти продлили период вакцинации как минимум до конца апреля.
По данным Центров США по борьбе с болезнями и их профилактике, уровень положительных тестов достиг 7,5%, что выше прошлогодних показателей. Наиболее затронуты штаты Среднего Запада и северных регионов.
Особенно уязвимы младенцы и пожилые. «Некоторые дети нуждаются в аппаратах вентиляции, потому что не могут дышать», — прокомментировала врач Ивонн Мальдонадо. У малышей вирус может вызывать бронхиолит и пневмонию, а в тяжелых случаях — хронические проблемы с легкими.
Ежегодно десятки тысяч детей попадают в больницы, а среди пожилых фиксируются до 180 000 госпитализаций.
Несмотря на постепенное снижение госпитализаций, вирус продолжает циркулировать. Эксперты подчеркивают важность вакцинации и предупреждают, что сезон РСВ в этом году затянулся дольше обычного.