«Оружие пришельцев на снимках NASA»: что за странный объект на Марсе заставил ученых спорить

Старый снимок поверхности Марса вновь вызвал волну теорий о внеземной жизни. Пользователи соцсетей разглядели на фотографии NASA объект, напоминающий пистолет, однако наиболее вероятное объяснение — необычная форма обычного камня, пишет Daily Mail.

Кадр сделал марсоход Opportunity в 2014 году. Уфолог Скотт Уоринг заявил, что предмет длиной около 30 сантиметров якобы может быть оружием пришельцев. Он также предположил, что NASA отправляло технику на Марс ради поиска инопланетных технологий.

Никаких доказательств этим утверждениям представлено не было. Само агентство неоднократно заявляло, что пока не обнаружило подтвержденных следов современной или древней жизни на Красной планете.

Специалисты объясняют подобные находки парейдолией — особенностью восприятия, при которой человек видит знакомые образы в случайных формах. Так облака превращаются в лица, а марсианские камни — в обувь, статуи или оружие.

Уоринг и раньше находил на снимках Opportunity «ботинок» и другие предметы, которые также оказались необычно выглядящими породами.

Марсоход Opportunity работал на Марсе с 2004 года. Связь с ним была потеряна во время мощной пылевой бури в 2018 году, а в феврале 2019 года NASA официально завершило миссию.