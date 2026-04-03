Овсянка вместо таблеток? Названы продукты, которые снижают холестерин почти как статины

Кардиологи назвали два продукта, которые могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина и поддержать здоровье сердца, сообщает издание The Mirror. Речь идет об овсе и продуктах с растительными стеролами.

По словам экспертов, овес богат бета-глюканом — растворимой клетчаткой, которая помогает выводить холестерин из организма. «Он связывает желчные кислоты и снижает риск атеросклероза», — отмечают специалисты. Исследования показывают, что регулярное употребление овса может уменьшить «плохой» холестерин примерно на 4%.

Второй важный компонент — растительные стеролы и станолы, содержащиеся в обогащенных продуктах вроде йогуртов и маргаринов. «Они препятствуют всасыванию холестерина в кишечнике», — объясняют эксперты. Их регулярное потребление может снизить уровень холестерина на 6–12%.

При этом врачи подчеркивают: такие продукты не заменяют медикаменты. «Статины остаются наиболее эффективным способом снижения холестерина», — говорится в рекомендациях.

Эксперты советуют сочетать правильное питание с физической активностью и консультацией врача для лучшего результата.