Педофил в Roblox: в США мужчина вымогал интимные фото у школьницы и доводил ее до нервного срыва

Арест 24-летнего Лэндена Уэстфолла из США сопровождался более чем 260 обвинениями после его знакомства с несовершеннолетней девушкой в игре Roblox, пишет New York Post. По данным шерифа округа Лафурш, Луизиана, мужчина сначала общался с подростком в чате популярной детской платформы, а затем перевел переписку на другие сервисы.

Следствие утверждает, что он добился от девушки откровенных фото, после чего начал угрожать и оказывать психологическое давление. По версии полиции, Уэстфолл «принуждал жертву причинять себе вред».

Ему предъявлены обвинения в непристойном поведении в отношении ребенка и распространении детской порнографии. Залог установлен в размере $750 тыс. Расследование продолжается, возможны федеральные обвинения.

«То, что создано для детей, например игра Roblox, может использоваться злоумышленниками. Не стоит слепо доверять таким платформам», — предупредил родителей шериф Крейг Вебр.

В компании, разработавшей игру, ранее заявляли о внедрении возрастных проверок для защиты детей от негативного и травмирующего опыта.