В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В четверг, 4 июня, на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится в пятницу и субботу, 5 и 6 июня. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +23-29 градусов, ночью – плюс 9-14. Синоптики обещают слабую переменную облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.