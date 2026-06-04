Связь времен: место зарождения Кемерова станет туристической жемчужиной Кузбасса

Место, где когда-то зародился современный Кемерово, вскоре может превратиться в новую точку притяжения для горожан и туристов со всей России, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как рассказали в мэрии областного центра, специалисты намерены превратить раскопки, расположенные на границе Рудничного и Кировского районов, в полноценный туристический маршрут. Именно здесь, по информации властей, скрывается та самая историческая деревня Кемерово.

Верхний слой на этом участке, по информации издания, представляет собой уголь, шлак и следы работы знаменитого Кемеровского рудника. Нижний же слой, уточнили в мэрии, хранит старинные крестьянские пашни и крошечные артефакты, возраст которых исчисляется сотнями лет. За все время раскопок здесь извлекли около 20 тыс. находок. Среди них — игральные кости, два старинных кольца, нательные крестики и даже рабочий жетон шахтера.

С 10 июня, по словам организаторов, самые интересные извлеченные из земли предметы можно будет увидеть на специальной выставке в Главной конторе Кемрудника. А чтобы прикоснуться к истории стало возможно в прямом смысле слова, площадку раскопок намерены облагородить. В мэрии рассказали, что устроители проведут субботник — уберут траву и мусор, откроют место, где эпохи пересекаются.

Ранее сообщалось, что в омском кургане нашли скелет человека с заведенными за голову руками.