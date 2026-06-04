Татьяна Навка похвасталась, что превзошла Овечкина в одном спортивном состязании

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка опубликовала видео, показывающее, как она превзошла знаменитого хоккеиста Александра Овечкина в забавном спортивном состязании — кто сделает больше движений ногами.

«Овечкин побил рекорд Гретцки, а Навка превзошла Овечкина! Победить Чемпиона может только Чемпионка. А если серьезно, то Саша, как истинный хоккеист, будучи настоящим мужчиной, просто уступил пальму первенства девушке», — написала Навка в соцсетях.

Она отметила, что игра, в которой они соревновались с Овечкиным, азартна, увлекательна и прекрасно подходит для активных игр с детьми.

40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел 21 сезон в НХЛ. У хоккеиста истекает контракт с клубом, и он пока не объявил своего решения о продолжении карьеры.

Ранее бывший одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов опубликовал фотографию с комиссаром НХЛ Гари Беттмэном.