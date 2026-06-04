«Спартак» сыграет два товарищеских матча в межсезонье
«Спартак» назвал соперников в товарищеских матчах: «Рубин» и «Локомотив»
Фото: [ФК «Рубин»]
Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что в межсезонье красно-белые запланировали два больших товарищеских матча — с «Рубином» и «Локомотивом».
Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что в межсезонье красно-белые запланировали два больших товарищеских матча — с «Рубином» и «Локомотивом».
С казанцами «Спартак» сыграет 8 июля на домашней «Лукойл Арене», а 11 июля встретится с «Локомотивом» на поле соперника — «РЖД Арене».
Позже будет сообщено о порядке посещения этих игр болельщиками.
У «Спартака» получится самое короткое межсезонье в РПЛ: команда последней завершила предыдущий сезон, сыграв 24 мая в суперфинале Кубка России с «Краснодаром», и первой начнет новый — матчем за Суперкубок России 18 июля с «Зенитом».
«Спартак» в пятый раз в новейшей истории выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар» в серии послематчевых пенальти. В РПЛ красно-белые финишировали на четвертом месте.
Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что цель команды в новом сезоне — выиграть чемпионат России.