«Спартак» сыграет два товарищеских матча в межсезонье

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что в межсезонье красно-белые запланировали два больших товарищеских матча — с «Рубином» и «Локомотивом».

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что в межсезонье красно-белые запланировали два больших товарищеских матча — с «Рубином» и «Локомотивом».

С казанцами «Спартак» сыграет 8 июля на домашней «Лукойл Арене», а 11 июля встретится с «Локомотивом» на поле соперника — «РЖД Арене».

Позже будет сообщено о порядке посещения этих игр болельщиками.

У «Спартака» получится самое короткое межсезонье в РПЛ: команда последней завершила предыдущий сезон, сыграв 24 мая в суперфинале Кубка России с «Краснодаром», и первой начнет новый — матчем за Суперкубок России 18 июля с «Зенитом».

«Спартак» в пятый раз в новейшей истории выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар» в серии послематчевых пенальти. В РПЛ красно-белые финишировали на четвертом месте.

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что цель команды в новом сезоне — выиграть чемпионат России.