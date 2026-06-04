Экс-глава КХЛ назвал скучноватым хоккей на чемпионате мира

Бывший глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев высказал РИА Новости свое мнение о завершившемся чемпионате мира по хоккею в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Чемпионат мира-2026 прошел в Швейцарии. В финальном поединке Финляндия обыграла хозяев турнира в овертайме (1:0). Отмечалось, что многие сборные отправили на чемпионат составы, далекие от оптимальных.

«Как это ни печально, но я считал необходимым посмотреть важные матчи — есть ли что-то новое. Но, честно говоря, хоккей был скучноватый. Я не увидел там ничего интересного», — констатировал Медведев.

Чемпионат мира критиковали за низкий уровень в России и Европе, а в Северной Америке турнир традиционно не вызвал никакого уровня. Шведский журналист Ханс Абрамссон заявил, что «турнир нужно срочно переделывать».