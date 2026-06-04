Как на самом деле называли Кириленко и Шведа в американском клубе «Миннесота»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился воспоминаниями о времени, проведенном в составе Миннесота Тимбервулвз под руководством Рик Адельман. Об этом пишет Южный Федеральный.

Кириленко высказался после известия о смерти тренера

Поводом для разговора стала новость о смерти бывшего наставника «Миннесоты». Адельман ушел из жизни в возрасте 79 лет. В связи с этим Кириленко спросили, существовали ли у тренера особые прозвища для российских игроков команды.

По словам главы РФБ, каких-либо необычных обращений со стороны специалиста не было.

Какие имена использовали в команде

Кириленко отметил, что за годы выступлений в НБА за ним давно закрепилось сокращение «АК», а также широко известное прозвище «АК-47». Оно появилось благодаря инициалам спортсмена и его игровому номеру.

Говоря о Алексей Швед, Кириленко рассказал, что партнера по команде обычно называли Алексисом.

Период выступлений в «Миннесоте»

Рик Адельман возглавлял «Миннесоту Тимбервулвз» с 2011 по 2014 год. В этот период в составе клуба одновременно выступали Андрей Кириленко и Алексей Швед.

До перехода в американскую команду баскетболисты добились успехов в составе сборной России. Они вместе завоевали бронзовые награды на Чемпионат Европы по баскетболу 2011, а также стали бронзовыми призерами Летние Олимпийские игры 2012 в Лондоне.