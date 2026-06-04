Что происходит на авторынке после исчезновения популярных китайских моделей

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что сокращение присутствия отдельных китайских марок на российском рынке не несет серьезных рисков. По его словам, компания продолжает развивать модельный ряд и готовит новые автомобили, пишет РГ.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов прокомментировал уход ряда китайских автомобильных брендов с российского рынка. По его мнению, такие изменения не окажут критического влияния ни на отечественный автопром, ни на ситуацию в отрасли в целом.

Некоторые китайские марки покидают рынок

С начала 2026 года российский рынок покинули несколько моделей и брендов китайского происхождения. В частности, прекратила работу марка Kaiyi, автомобили которой выпускались на мощностях калининградского предприятия «Автотор». Завод сосредоточился на реализации других производственных проектов.

Кроме того, в дилерских центрах больше не представлены некоторые модели Chery, Bestune, BAIC, GAC и Jetour.

В АвтоВАЗе не видят угрозы

Комментируя ситуацию, Максим Соколов дал понять, что не считает сокращение числа китайских брендов серьезной проблемой для автомобильного рынка. По его оценке, подобные процессы являются частью естественной конкуренции, а окончательные последствия можно будет оценить позже.

Глава компании отметил, что АвтоВАЗ продолжает следовать собственной стратегии развития и не связывает свои перспективы с присутствием или уходом отдельных иностранных производителей.

Ставка на развитие бренда Lada

В компании рассчитывают укреплять позиции за счет дальнейшего развития бренда Lada. АвтоВАЗ продолжает расширять линейку автомобилей и готовится вывести на рынок новые модели.

Одним из наиболее ожидаемых проектов остается Lada Azimut, запуск которой должен стать частью стратегии обновления модельного ряда.

Китайские бренды сохраняют сильные позиции

Несмотря на уход отдельных производителей, китайские автомобили по-прежнему занимают значительную долю российского рынка. По данным агентства «Автостат», в 2025 году на такие марки пришлось 54% всех продаж новых автомобилей в стране.

Этот показатель стал рекордным и существенно превысил уровень 2021 года, когда доля китайских брендов была почти в восемь раз ниже.