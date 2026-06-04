В Подмосковье жители оформили субсидию на оплату ЖКУ более 10 тыс. раз

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 10 тыс. заявлений на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти на региональном портале госуслуг в разделе «Жилье» – «Коммунальные услуги». Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. Это могут сделать жители региона, если их расходы на коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи. Размер субсидии рассчитывается в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения.

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