В Химках завершат строительство школы с бассейном в ЖК «1-й Шереметьевский»

В микрорайоне Подрезково в Химках завершается строительство общеобразовательной школы в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» от ГК ФСК, который реализуется под брендом «1-й ДСК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составила 19,7 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 1,1 тыс. учеников. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. В здании разместят учебные классы, два спортивных зала, актовый зал, библиотеку, помещения для проектной и исследовательской деятельности, а также собственный бассейн.

На прилегающей территории появились спортивные и игровые пространства, включая футбольное поле, площадки для баскетбола, воркаута и активных игр.

Проект комплекса предусматривает пять жилых корпусов, рассчитанных более чем на 4,2 тыс. квартир. Строительство полностью завершат в 2028 году.

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