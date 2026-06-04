Более 10 поездов задержаны в Крыму после введения ограничений

В Крыму временно ограничили движение поездов на отдельных участках железной дороги из-за угрозы атаки беспилотников. Часть пассажиров была эвакуирована, а несколько составов выбились из графика на несколько часов, пишет РГ.

В Крыму временно приостановили движение пассажирских поездов на ряде железнодорожных участков в связи с угрозой атаки беспилотников. Ограничения затронули как составы, следующие на полуостров, так и поезда, отправляющиеся в другие регионы России.

Пассажиров эвакуировали с закрытых участков

Из-за введенных мер безопасности пассажирам некоторых поездов пришлось покинуть вагоны на участках, где движение было временно остановлено. В компании-перевозчике сообщили, что начальники поездов поддерживают постоянную связь с оперативными службами, а проводники оказывают необходимую помощь пассажирам.

Задержаны более десяти поездов

По состоянию на утро задержки затронули 12 пассажирских составов. Время отставания от расписания составляет от 2 до 7 часов.

Среди поездов, оказавшихся под ограничениями, маршруты Адлер — Симферополь, Минеральные Воды — Симферополь, Москва — Севастополь, Москва — Феодосия, Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Евпатория.

Также задержаны поезда, следующие из Симферополя и Севастополя в Москву и Санкт-Петербург.

Изменения коснулись и других маршрутов

Дополнительные корректировки затронули поезд Симферополь — Омск. Его отправление 4 июня было перенесено примерно на 7,5 часа.

Перевозчик рекомендовал пассажирам обращаться за актуальной информацией и необходимой помощью к проводникам и начальникам поездов.

Ситуация остается на контроле

Железнодорожные службы продолжают взаимодействовать с оперативными штабами для скорейшего восстановления движения. Информация о дальнейшем изменении расписания будет уточняться по мере развития ситуации.