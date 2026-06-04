Готовят удар: в США раскрыли новые подробности подготовки санкций против России

Администрация США принимает участие в разработке законопроекта о новых ограничительных мерах в отношении России. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, выступая в Сенате, пишет ТАСС .

Администрация США участвует в подготовке нового пакета санкций против России, который разрабатывается в Конгрессе. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио во время слушаний в комитете по ассигнованиям Сената.

Белый дом подключился к работе над законопроектом

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, специалисты Белого дома и ряда федеральных структур взаимодействуют с авторами инициативы, обсуждая детали будущего документа и предлагая свои замечания.

Рубио отметил, что работа ведется при согласовании с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, Министерство финансов уже подготовило ряд предложений, которые планируется учесть при доработке законопроекта.

Какие меры обсуждают в Конгрессе

Законодательная инициатива была представлена группой сенаторов весной 2025 года. Документ предусматривает дальнейшее ужесточение санкционной политики в отношении России.

Среди обсуждаемых мер — введение вторичных ограничений против стран и компаний, продолжающих сотрудничество с российской экономикой. Также рассматривается возможность установления импортных пошлин в размере 500% на товары из государств, закупающих российские нефть, газ, уран и другие виды продукции.

Рубио высказался о позиции США

Во время выступления госсекретарь также затронул тему украинского конфликта. По его словам, Соединенные Штаты не рассматривают себя как нейтральную сторону в вопросе урегулирования ситуации и продолжают поддерживать Киев.