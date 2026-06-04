Экзамен пришлось срочно прервать из-за сигнала тревоги в двух регионах
Воздушная тревога прервала проведение ЕГЭ в двух регионах
В Брянской и Курской областях проведение Единого государственного экзамена временно приостанавливали из-за воздушной тревоги. После отмены сигнала школьники смогли вернуться к выполнению заданий, пишет Газета.ру.
В Брянской и Курской областях во время проведения Единого государственного экзамена были введены дополнительные меры безопасности в связи с объявлением воздушной тревоги. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Экзамен временно приостановили
Во время ЕГЭ организаторы были вынуждены прервать экзаменационный процесс после получения сигнала воздушной тревоги. Учащихся оперативно перевели в заранее подготовленные укрытия, предусмотренные на случай подобных ситуаций.
По словам руководителя ведомства, вопросы безопасности участников экзамена остаются главным приоритетом при организации государственной аттестации.
Школьники вернулись к выполнению заданий
После отмены тревоги выпускники смогли продолжить работу над экзаменационными материалами. Экзамен был завершен в штатном режиме после восстановления безопасных условий.
При этом учащиеся сохраняли право воспользоваться резервным днем для сдачи ЕГЭ, если посчитали это необходимым.
Безопасность остается главным приоритетом
В Рособрнадзоре подчеркнули, что организаторы экзаменов заранее подготовили алгоритмы действий на случай возникновения нештатных ситуаций. Наличие оборудованных укрытий позволило обеспечить безопасность школьников и оперативно возобновить проведение экзамена после снятия ограничений.