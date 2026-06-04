Экзамен пришлось срочно прервать из-за сигнала тревоги в двух регионах

В Брянской и Курской областях проведение Единого государственного экзамена временно приостанавливали из-за воздушной тревоги. После отмены сигнала школьники смогли вернуться к выполнению заданий, пишет Газета.ру.

В Брянской и Курской областях во время проведения Единого государственного экзамена были введены дополнительные меры безопасности в связи с объявлением воздушной тревоги. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Экзамен временно приостановили

Во время ЕГЭ организаторы были вынуждены прервать экзаменационный процесс после получения сигнала воздушной тревоги. Учащихся оперативно перевели в заранее подготовленные укрытия, предусмотренные на случай подобных ситуаций.

По словам руководителя ведомства, вопросы безопасности участников экзамена остаются главным приоритетом при организации государственной аттестации.

Школьники вернулись к выполнению заданий

После отмены тревоги выпускники смогли продолжить работу над экзаменационными материалами. Экзамен был завершен в штатном режиме после восстановления безопасных условий.

При этом учащиеся сохраняли право воспользоваться резервным днем для сдачи ЕГЭ, если посчитали это необходимым.

Безопасность остается главным приоритетом

В Рособрнадзоре подчеркнули, что организаторы экзаменов заранее подготовили алгоритмы действий на случай возникновения нештатных ситуаций. Наличие оборудованных укрытий позволило обеспечить безопасность школьников и оперативно возобновить проведение экзамена после снятия ограничений.