Первые 24 часа: британские эксперты описали сценарий начала Третьей мировой войны

По данным Daily Star, в случае начала Третьей мировой войны первые сутки для жителей затронутых стран могут обернуться паникой в магазинах, экономическим шоком и перебоями в транспорте.

Британские эксперты отмечают, что уже в первые часы люди начнут массово скупать товары первой необходимости. Полки супермаркетов могут быстро опустеть — прежде всего исчезнут вода, топливо, консервы и другие продукты длительного хранения.

Серьезные потрясения ожидают и экономику. Чтобы предотвратить финансовую панику, власти могут временно закрыть банки и объявить банковские каникулы, чтобы люди не начали массово снимать наличные. Также возможно приостановление торгов на фондовой бирже, чтобы остановить обвал рынков.

Под ударом окажется и транспорт. Международные авиарейсы могут немедленно прекратиться. Также кроме звуков сирен, граждане будут получать экстренные предупреждения на телефоны: система оповещений разошлет уведомления в случае угрозы ракетных ударов.

Помимо прочего, эксперты предупреждают, что в первые часы серьезной проблемой станет поток дезинформации в соцсетях, из-за чего людям будет сложно понять, что происходит на самом деле.