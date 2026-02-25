Пицца выдала маньяка: как любовь к фастфуду помогла поймать убийцу

Любовь к пицце сыграла роковую роль в деле 63-летнего нью-йоркского архитектора Рекса Хойермана, обвиняемого в семи убийствах. Как сообщает Daily Mail, следователи получили его ДНК с корки пиццы, выброшенной в мусор у офиса на Манхэттене. Образец совпал с материалом, найденным на мешке, в котором было спрятано тело Меган Уотерман — одной из жертв серийного убийцы.

Бывшая коллега Хойермана Муриэль Энрикес вспоминает, что он постоянно ел фастфуд. «Когда его поймали таким образом, я подумала — это типично для Рекса. Он обожал фастфуд и пиццу», — рассказала она. По ее словам, его машина была завалена пустыми стаканами из-под кофе и обертками от сэндвичей.

Хойерману предъявлены обвинения в убийствах семи женщин, совершенных на протяжении более 13 лет. Он не признал вину. Защита настаивает, что изъятие ДНК с выброшенной пиццы нарушило его право на частную жизнь. Суд начнется после Дня труда в 2026 году.