БРИКС, ЦИПР и «Столица закатов»: Нижний Новгород принял 174 международных мероприятия в 2025 году

В 2025 году Нижний Новгород принял 174 международных мероприятия — цифру озвучил мэр Юрий Шалабаев во время отчета перед городской думой. Это не просто галочка в протоколе, а реальный индикатор того, как город работает на внешнюю повестку и туристическую привлекательность. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Среди ключевых событий — XII форум регионов России и Беларуси. Именно там подписали соглашение о побратимстве с Гомелем. Теперь у Нижнего Новгорода 34 города-партнера и побратима в 22 странах, плюс активно укрепляются связи с Сухумом. То есть география расширяется, и это не формальность, а работающие каналы для обмена опытом, бизнеса и культурных проектов.

Но международная жизнь — это не только протокол. В городе прошли крупные события вроде БРИКС, ЦИПР, фестивали «Столица закатов», «Intervals» и «Горький fest». Каждый из них притягивает свою аудиторию: от IT-специалистов до киноманов и любителей уличного искусства. Итог — поток туристов составил пять миллионов человек. Это серьезная нагрузка на инфраструктуру, но и серьезный экономический эффект.

Таким образом, Нижний Новгород постепенно превращается не просто в удобный транзитный город на Волге, а в полноценный центр международной и деловой активности. Главный вызов сейчас — удержать качество при таком масштабе и не превратиться в «город мероприятий», забыв о жителях. Но пока динамика позитивная.

Ранее сообщалось, что каждый второй житель Московского региона стал автотуристом.