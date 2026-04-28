В Наро-Фоминском округе завершилась I Областная выставка-конкурс «АрТ-Вернисаж»

С 4 по 25 апреля 2026 года в МАУК «Дворец культуры и спорта „Тамань“» (Наро‐Фоминский городской округ) прошла первая Областная выставка‐конкурс по изобразительному и прикладному творчеству «АрТ‐Вернисаж». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В конкурсе приняли участие творческие коллективы и отдельные авторы из 25 муниципальных образований Подмосковья. Организаторы получили 343 заявки: 190 работ представили очно, еще 153 — в дистанционном формате. Такой широкий охват показал, насколько высок интерес к подобным творческим состязаниям в регионе.

Конкурсантов оценивали в 5 номинациях: изобразительное искусство, декоративно‐прикладное творчество, традиционное народное творчество, наивное искусство, работы по произведениям М. Е. Салтыкова‐Щедрина. Для максимальной справедливости и учета особенностей разных возрастных категорий участников разделили на 8 групп — от 6 до 56 лет и старше. Отдельно оценивались работы профессиональных художников и онлайн‐участников.

Жюри определило 116 лауреатов. Победители, занявшие I, II и III места, получили дипломы Министерства культуры и туризма Московской области, памятные кубки, ценные призы. Педагогам, подготовившим талантливых участников, вручили благодарственные письма и подарки. Гран‐при конкурса присудили Светлане Кузнецовой из городского округа Молодежный. Она победила в номинации «Прикладное творчество».

Выставка работала 21 день, и за это время ее посетили свыше 2 тыс. жителей и гостей Подмосковья. Свободный вход сделал искусство доступным для всех желающих, позволив широкой аудитории познакомиться с творчеством земляков и вдохновиться их работами.

