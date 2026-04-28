Звезда «Ландышей» Банифатов опроверг информацию о свадьбе с Карпович

Поклонники таланта актеров Мирославы Карпович и Евгения Банифатова едва не поверили в радостную новость: в социальных сетях появился их совместный снимок с подписью о том, что пара якобы сыграет свадьбу после окончания гастрольного тура, пишет Teleprogramma.org.

Фанаты тут же принялись поздравлять звезд и строить догадки, однако радость оказалась преждевременной — публикация была фейком. Позже и сама Карпович опровергла эти данные.

Накануне Банифатов пришел в студию программы «Звезды сошлись», чтобы развеять все домыслы. Актер заявил, что Мирослава Карпович — его коллега, и сообщение о помолвке стало для него полной неожиданностью, ведь он узнал о нем, находясь в самолете.

«Мы просто работаем вместе», — подчеркнул Банифатов.

Особенно забавно, что эта новость вызвала переполох не только среди поклонников, но и в семье самого актера. Банифатов признался, что его мать очень обиделась, узнав о предстоящей свадьбе сына из интернета, и ему пришлось ее успокаивать, заверив, что о действительно важных событиях он всегда рассказывает первым.

При этом актер не стал отрицать, что у него есть девушка, но ее имя и возможные сроки свадьбы он предпочел не раскрывать.

Что касается самой Карпович, то она ранее была героиней слухов о личной жизни — в 2020 году ей приписывали роман с Павлом Прилучным после его развода с Агатой Муцениеце. Пара часто появлялась вместе, но официального подтверждения отношений так и не было.

