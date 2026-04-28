Цены на бензин в США снова растут! Эксперты предупреждают о новом ударе по кошелькам американцев

Цены на бензин в США в ближайшие дни продолжат расти на фоне затянувшегося конфликта и отсутствия договоренностей между ними и Ираном, сообщает Yahoo Finance. На этом фоне нефть держится выше $100 за баррель, усиливая давление на потребителей.

По данным Автомобильной ассоциации Америки (AAA), средняя цена уже достигла $4,11 за галлон, увеличившись на $0,07 за неделю. При этом ключевой маршрут поставок — Ормузский пролив — остается ограниченным, а страны активно расходуют стратегические запасы нефти, что только усиливает тревогу на рынке.

«Мы не можем бесконечно расходовать запасы. Если мир продолжит опираться на поставки США, наши резервы могут опуститься до критического уровня уже через несколько месяцев», — отметил глава компании-аналитика нефтяного рынка Lipow Oil Associates Энди Липоу.

Эксперт прогнозирует дальнейший рост цен до $4,20 за галлон уже в течение 7–10 дней.

По его словам, чем дольше длится конфликт, тем сильнее удар по рынку: «Чем дольше продолжается кризис, тем выше цены — особенно на фоне истощения запасов. Это бомба замедленного действия».

На этом фоне недовольство ростом цен усиливается, поскольку любое затягивание переговоров автоматически ведет к новым расходам для населения.