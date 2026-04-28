Ценовая война: Крым обошел Сочи по броням на майские праздники

Даже без работающего аэропорта Крым умудряется обходить Сочи по туристической динамике на майские праздники. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире телеканала «Крым 24» привел неожиданные цифры: запросов на отдых на полуострове стало на 17% больше, а Сочи, где аэропорт как раз функционирует, наоборот, потерял 10% туристов.

По его словам, главную роль сыграла умеренная ценовая политика крымских отельеров. Они сознательно сдерживают цены, и сейчас разница в стоимости сопоставимых по звездности гостиниц достигает 25–30%. Для наглядности эксперт привел пример: номер «четыре звезды» с системой «все включено» в Сочи на праздники обойдется примерно в 23 тыс. рублей за сутки, тогда как в Крыму такой же формат стоит 15–16 тыс.

Турэксперт уточнил, что прямое следствие этой разницы — переток платежеспособного спроса. Люди готовы мириться с отсутствием авиасообщения и долгой дорогой через мост или поезд, если взамен получают ощутимую экономию при сравнимом качестве. Для Сочи это тревожный сигнал: работающий аэропорт перестал быть решающим аргументом, когда цены на месте бьют по карману.

По его мнению, Крым прирастает туристами не вопреки, а во многом благодаря своей ценовой стратегии. Потеря Сочи — зеркальное отражение этого процесса. И если разрыв в стоимости сохранится, тенденция может закрепиться уже не только на майские праздники, но и на высокий летний сезон.

Ранее сообщалось, что Крым наращивает турпоток без авиации, спрос на отдых в регионе летом вырос на 8%.