Майский Крым: отели полуострова на праздники забронированы на 51%

К майским праздникам в Крыму забронировали уже больше половины всех доступных номеров и мест в гостиницах — ровно 51%. Эту цифру назвал министр курортов республики Сергей Ганзий в эфире «Крым 24». При этом на лето, а конкретно — на июнь, спрос оказался даже живее, чем год назад: количество заявок выросло на 8%.

По его словам, подавляющее большинство — почти 75% — планируют ехать на личном авто через Крымский мост и по обычным дорогам. Железную дорогу выберут оставшиеся 25–26% туристов. Авиасообщения, напомним, сейчас нет, так что автомобили и поезда фактически остаются главными артериями.

Ганзий уточнил, что, если говорить в целом: сезон на полуострове начинается с осторожного, но уверенного оптимизма. Праздничный май показал среднюю загрузку, а лето уже набирает обороты по сравнению с прошлым годом. Значит, туристический поток не падает, а скорее перераспределяется — люди адаптируются к логистике, выбирают более автономные способы передвижения и постепенно наращивают раннее бронирование.

