Народная программа: в Подмосковье за 5 лет создали более 400 тыс. новых рабочих мест

В Подмосковье за 5 лет реализации Народной программы «Единой России» было создано более 400 тыс. рабочих мест. В 2026-м планируется создать еще порядка 85 тыс.

«В регионе действует шесть особых экономических зон, около 100 индустриальных и технопарков, где уже создано свыше 90 тыс. рабочих мест. Кроме того, в разной степени готовности находятся 8 государственных индустриальных парков, которые дадут еще 46 тыс. новых рабочих мест», — рассказал замминистра промышленности, координатор партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Кирилл Жигарев.

Он отметил, что в рамках программы импортозамещения за 3 года реализовали свыше 230 проектов с общим объемом инвестиций более 172 млрд рублей. Благодаря этому было создано около 18 тыс. рабочих мест. В этом году реализуют еще 90 проектов, что позволит создать еще около 6 тыс. рабочих мест.

В числе получателей господдержки по Народной программе — предприятие «Тепофол» в Кашире. Оно занимается производством теплоизоляционных материалов и антидроновых одеял. На заводе трудятся более 200 человек. С каждым годом штат увеличивается на 15–20 человек.

«В этом году мы получили субсидии на покупку оборудования, использовали льготное кредитование. Для производства это действительно важный инструмент. Это помогает быстрее модернизировать мощности, повышать производительность и выпускать больше качественной продукции», — рассказал бренд-менеджер компании Армен Тер-Закарян.

В Лобне в 2025 году объем инвестиций в производство достиг около 7 млрд рублей. С запуском предприятий появилось более 2 тыс. рабочих мест. Здесь открыли современную лабораторию метагеномного анализа кормов и кормовых культур на базе научного центра кормопроизводства и агроэкологии.

«В том числе при поддержке по Народной программе мы создаем современные отечественные решения в сфере кормопроизводства, которые не уступают зарубежным аналогам. Модернизируется научная база, внедряются современные технологии, создаются условия для развития отечественной агронауки и новые рабочие места», — отметил директор центра Олег Разин.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что по объему экономики и промышленному производству регион входит в тройку лидеров. За 5 лет объем инвестиций вырос почти в 2 раза, объем промышленного производства — в 1,7 раза.