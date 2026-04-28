Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» активно устраняют последствия непогоды в Подмосковье

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» активно устраняют последствия непогоды в Подмосковье. Из-за мокрого снега и сильного ветра в регионе упало большое количество деревьев — на проезжую часть, пешеходные зоны, автомобили.

К примеру, в деревне Рахманово в Павловском Посаде дерево рухнуло на выход из подъезда многоквартирного дома и перекрыло проезжую часть. Прибывшие на место спасатели с помощью бензопил распилили ствол и убрали бревна и ветки.

В Рошале дерево полностью заблокировало дорогу на Октябрьской улице. Специалисты вместе с работниками коммунальных служб ликвидировали завал.

В Можайске дерево упало на проезжую часть перед движущимся автомобилем. Из-за этого машину развернуло, и она врезалась в ограждение. Спасатели незамедлительно выехали на место. Там они убедились, что 44-летняя женщина-водитель не нуждается в медицинской помощи. После этого они распилили ствол дерева и убрали его с дороги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальных служб в условиях непогоды.