Скоро сезон шашлыков, и традиционно все гонятся за свиной шеей. Но профессиональные повара знают: есть часть туши, которая дает стопроцентный результат — это подчеревок (или подбрюшье). Шеф-повар подмосковного ресторана Альберт Ушаков объяснил, почему стоит забыть о шее и переключиться на нижнюю часть брюшины. Об этом сообщает REGIONS .

По словам эксперта, шея — это лотерея. Даже хороший кусок может оказаться суховатым или попасться с прожилками, которые не жуются. Подчеревок же всегда одинаков по структуре. В нем идеально сбалансированы мясо и жир. Тонкие жировые прослойки при жарке плавятся, пропитывая мясо и делая его невероятно сочным. Сам жир не ощущается как сало — он создает идеальную текстуру.

При выборе подчеревка обращайте внимание на цвет (нежно-розовый), запах (молочный) и равномерность жировой прослойки (идеально 50 на 50). Нарезать мясо лучше кубиками 5×5 см. Маринад прост: соль, перец, паприка, зубчик чеснока и немного растительного масла. Уксус не нужен — он перебьет вкус и сделает жир жестким. Жарить на углях без открытого пламени 10–15 минут, постоянно переворачивая. Готовому шашлыку дайте «отдохнуть» под фольгой 5–7 минут.

Альберт Ушаков уверен: попробовав шашлык из подчеревка, многие навсегда откажутся от шеи. Он неизменно получается сочным, ароматным и не требует кулинарных подвигов. Идеальный дуэт — с маринованным луком или каплей гранатового сока. Никаких сложных соусов. Просто мясо, которое тает во рту.

Ранее агроном из Подмосковья объяснил, что купить для дачи, а что выбросить.