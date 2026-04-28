Число наркопотребителей в Нижегородской области снизилось на 148 человек

С начала года в Нижегородской области зарегистрировано уже больше пятисот преступлений, связанных с наркотиками — и это только официальные цифры. В региональном УВД на пресс-конференции в НОИЦ отчитались: к уголовной ответственности привлекли более 180 торговцев, а в суд переданы дела о 400 с лишним эпизодах незаконного оборота. Из них 15 — в отношении организованных преступных групп (ОПГ). Изымают тоже много: 149 килограммов растительных и синтетических наркотиков. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Основной инструмент наркотрафика — мессенджеры и социальные сети. Типичный пример: с мая по июль прошлого года участники ОПГ совершили в Нижнем Новгороде 94 сбыта. Полиции удалось вычислить и арестовать двух курьеров. Но борьба идет и на опережение: с начала года из сети удалили 1791 сайт с нелегальной продажей веществ.

Что любопытно, портрет среднестатистического сбытчика не укладывается в стереотип «молодой парень». Чаще всего это люди двух возрастных групп: от 18 до 29 лет либо старше 40. А вот доля женщин неожиданно мала — всего 15 процентов.

Несмотря на рост регистрируемых преступлений, число самих нижегородцев, употребляющих наркотики в немедицинских целях, снизилось: с 5904 до 5756 человек. То есть полиция работает качественнее — выявляет больше, а потребление падает. Но общее количество криминальных эпизодов остается высоким, и проблема «цифрового» сбыта через закладки и закрытые каналы пока далека от решения.

