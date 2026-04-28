Речной «Святитель»: плавучая поликлиника из Коломны отправится спасать Югру

Белая каюта, запах тайги с берега и хирургический стол в двух метрах от иллюминатора. Так будет выглядеть рабочий день экипажа «Святителя Луки» — первого в России речного теплохода, который с самого рождения спроектирован как больница. Судно, собранное на стапелях коломенского предприятия «Порт Коломна», готовится к первому медицинскому рейсу. Место назначения — ХМАО, где реки часто остаются единственной дорогой к жизни, пишет REGIONS .

В Югре стартует навигация, которой местные жители ждали с осени. Плавучая поликлиника «Святитель Лука» пойдет по двум артериям региона — рекам Сосьва и Конда. Судно посетит 94 населенных пункта. Для сравнения: это почти каждый второй поселок в глубинке округа.

О масштабах миссии рассказал главный врач центра профессиональной патологии Югры Николай Ташланов на пресс-конференции в РИЦ «Югра». По его словам, приход «Святителя Луки» не просто расширяет географию, а меняет саму логику речной медицины. Время стоянок в каждой деревне будет увеличено. Это значит, что фельдшеры успеют принять больше пациентов, а узкие специалисты — провести полноценные осмотры, не глядя на часы.

«Святитель Лука» составит компанию своему старшему коллеге — плавучей поликлинике «Николай Пирогов». Однако между ними есть принципиальная разница. «Пирогов» был переделан из обычного речного судна. А «Святитель Лука» изначально создавался как больница. Инженеры учитывали расположение кабинетов, нагрузку на проводку, фармацевтический холодильник и даже устойчивость к качке при заборе крови.

Технические характеристики: почему это важно

Киль судна заложили в Коломне в октябре 2023 года. Уже через полтора года корабль готов к работе. Его главное преимущество — небольшая осадка и компактные габариты. Теплоход способен развивать скорость до 24 км/ч, что позволяет ему заходить туда, где крупные судна садятся на мель.

Команда плавучего госпиталя — 37 человек: 12 матросов и механиков держат машины в рабочем состоянии, а 25 медицинских работников лечат людей. Это врачи общей практики, педиатры, стоматологи, специалисты УЗИ и медсестры. По сути, в корпусе длиной около 50 метров разместилась полноценная районная больница на воде.

Первый рейс уже в мае

Старт навигации запланирован на середину последнего весеннего месяца. Теплоход покинет место базирования в Югре и пойдет по Сосьве. За несколько месяцев плавания «Святитель Лука» должен охватить десятки поселков, где нет стационарных поликлиник. Для местных жителей это не просто событие, а шанс получить консультацию врача, не летя вертолетом за сотни километров.

Коломенские судостроители, передавшие судно заказчику, теперь наблюдают за его работой со стороны. Но их корабль уже вписал свое имя в историю отечественной медицины: первый речной теплоход, рожденный поликлиникой, а не переделанный в нее.

