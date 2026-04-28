Снегопад не сдался: эзотерик из Пушкино предложила ритуалы против апрельской зимы

Апрельский снег за окном, ветер сбивает с ног, а синоптики только разводят руками. В этой ситуации у жителей Центральной России остается два варианта: укутаться в пуховик и ждать или попробовать воздействовать на погоду самостоятельно. Астролог и эзотерик из подмосковного Пушкино Зоряна Чернова выбрала второе. Она заявила корреспондентам REGIONS , что вернуть жаркую погоду можно без всяких метеослужб — с помощью простых, но якобы безотказных ритуалов.

Конец апреля, а за окном пейзаж достоин середины декабря. Снегопады, гололед и ураганный ветер уже неделю испытывают на прочность нервы дачников и автомобилистов. Синоптики говорят о климатической аномалии. Эзотерики говорят о том, что природу нужно попросить по-хорошему.

Зоряна Чернова, известная в узких кругах подмосковных мистиков, уверена: стандартные обряды на хорошую погоду в условиях апрельской метели не работают. Нужна усиленная версия.

«Обычно мы советуем выйти из дома спиной вперед и попросить солнце. Но когда за окном снег с ветром, этого мало. Нужно действовать решительно», — пояснила Чернова.

Действовать, по словам эзотерика, нужно так. Взять обычную нитку. Лучше — белую или желтую. Представить себе жаркий полдень, когда асфальт плавится, а тень — единственное спасение. Затем трижды произнести заклинание: «Ярило светлое, разбуди тепло, снег растопи, ветер злой в трубу задуй, верни весну».

После этих слов нитку нужно резко разорвать. Обрывки выбросить на улице, стоя лицом строго на север. По замыслу ритуала, холод должен уйти туда, откуда пришел.

Ритуал второй: подсолнечник на рассвете

Если первая попытка не удалась (снег, например, не растаял в ту же минуту), Чернова советует переходить к тяжелой артиллерии. Нужно дождаться рассвета, взять горсть семян подсолнечника и разбросать их на четыре стороны света. Каждую горсть сопровождать призывом к одной из стихий: Огню — растопить, Земле — прогреть, Воздуху — разогнать тучи, Воде — успокоиться и не выпадать в виде снега.

«Уважительно попросите ее — с верой, а не с паникой и требованием», — предостерегла Зоряна Чернова.

Официальная метеорология к советам астролога относится скептически. Научный подход к прогнозу погоды опирается на атмосферные фронты, давление и скорость ветра, а не на разорванные нитки и семена подсолнечника.