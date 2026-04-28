Апрельские снеговики заполонили дворы Балашихи

Календарь упрямо показывает апрель, за окном — зима. Но если погода ломает привычные рамки, почему бы не сломать и их вместе с ней? Мощный снегопад, обрушившийся на Балашиху, заставил горожан снова достать шапки и варежки. Однако вместо привычных жалоб на коммунальщиков жители выбрали другой путь — творческий, пишет REGIONS . Дворы и парки города превратились в выставочные залы, где снеговиков лепят не из одного снега, а с добавлением первых весенних цветов и молодой травы.

О необычной акции рассказал телеграм-канал «Балашиха Life». Оказывается, снегопад в конце апреля имеет и преимущества. Если зимой строительный материал для снежных фигур ограничен белой крупой да сухими палками, то весна предлагает богатую палитру.

Авторы местных шедевров используют все, что попалось под руку после таяния сугробов: прошлогоднюю листву для шарфов, зеленые травинки для волос и даже первые одуванчики для пуговиц. Один из снеговиков, снятый на видео в парке, держал в руке букет из подснежников. Другой — красовался с газоном вместо шляпы.

«Сегодня в ход идет не только снег, но и прошлогодние листья, свежая зеленая трава и даже первые цветы. Скульптуры получаются гораздо ярче и интереснее: весна и зима буквально встречаются в одной композиции», — делятся впечатлениями создатели снежных фигур.

По сути, апрельский циклон подарил горожанам неожиданный бонус. Зимний тренд на креативных снеговиков, который, казалось, умер вместе с февралем, получил второе дыхание. В соцсетях Балашихи снова завирусились хэштеги с фотографиями снежных скульптур. Только теперь вместо классических ведер и морковок у персонажей — прически из мха, короны из веточек и глаза-шишки.

Подписчики паблика отметили, что снегопад и творческая активность позволили продлить сезон «снежного трэш-арта» как минимум на пару недель. Кто-то уже успел назвать новую породу снеговиков «эко-зимними гибридами». Другие шутят, что это единственный случай, когда апрельская непогода принесла радость, а не грязную кашу под ногами.

Пока синоптики спорят, растает ли эта красота завтра или послезавтра, жители Балашихи используют момент по полной. Снег еще есть, трава уже пробилась, творческий запал не иссяк. Итогом этих выходных станут десятки фото с нелепыми, смешными и по-детски трогательными снеговиками, которые вышли на прогулку явно не в свой сезон.

