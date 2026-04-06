Пять утренних привычек, которые снижают давление без таблеток — врачи раскрыли простой план

Простые утренние действия могут заметно снизить давление и риск инфаркта или инсульта, пишет Daily Mail. Американские врачи выделили пять привычек, которые работают без лекарств и помогают держать показатели под контролем.

Первая — не хвататься за телефон сразу после пробуждения: экран запускает стрессовую реакцию и повышает давление. Вторая — дыхательные упражнения: медленный вдох и более длинный выдох активируют расслабляющую систему организма. «Даже простая дыхательная практика может снизить давление на несколько миллиметров ртутного столба», — отмечают специалисты.

Третья привычка — выпить стакан воды утром: это снижает вязкость крови и нагрузку на сердце. Четвертая — добавить калий в завтрак (например, бананы или шпинат), что помогает выводить лишнюю соль и расслабляет сосуды.

Пятая — выйти на солнце: свет стимулирует выработку оксида азота, расширяющего сосуды. «Всего 20 минут солнечного света могут существенно снизить давление», — показали исследования.

Эксперты подчеркивают, что эти шаги работают вместе, помогая организму мягко стабилизировать давление в самый уязвимый утренний период.