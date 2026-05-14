Почему стоит выбирать пастеризованное: эксперты развенчали опасный миф о пользе сырого молока

Согласно новому исследованию, 7 из 10 опрошенных предпочтут сырое молоко пастеризованному, но эксперты напоминают: пастеризованное молоко безопаснее и не уступает ему по питательной ценности, пишет Food & Wine. Новый отчет Edelman Trust Barometer показал, что 28% людей в 16 странах считают сырое молоко более полезным, а еще 28% не уверены в ответе.

Специалисты называют это опасным заблуждением. Пастеризация — это короткий нагрев молока с последующим охлаждением, который уничтожает потенциально опасные бактерии, включая E. coli, Salmonella, Listeria и Campylobacter. При этом в молоко ничего не добавляют, а его основные питательные вещества сохраняются.

По словам диетолога Лорен Твигге, пастеризованное молоко остается натуральным продуктом и содержит 13 важных питательных веществ, а миф о превосходстве сырого молока подпитывают блогеры-диетологи, страх перед «обработанной» едой и избыток противоречивых советов в интернете.

Риски сырого молока реальны: по словам Твигге, 96% заболеваний, связанных с молоком, приходятся именно на непастеризованный продукт. Даже если на ферме тесты выглядят нормально, бактерии могут размножиться позже — уже в холодильнике.

Вывод простой: пастеризованное молоко дает ту же пользу, но с гораздо меньшим риском для здоровья человека.