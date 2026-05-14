В Ногинске вручили награды спасателям, которые вызволили ребенка из квартиры с включенной газовой плитой

В Ногинске вручили награды работникам ГКУ МО «Мособлпожспас», которые вызволили ребенка из квартиры с включенным газом. Инцидент произошел в апреле текущего года.

В систему «112» обратилась женщина, которая рассказала, что не может попасть в свою квартиру. По ее словам, она ненадолго вышла в подъезд, а ее 4-летний сын заперся изнутри. При этом в квартире была включена газовая плита.

Спасатели оперативно прибыли на место и начали вскрывать дверь слесарным инструментов. В какой-то момент они почувствовали стойкий запах газа. Пользоваться бензорезом было нельзя из-за искр. Тогда специалисты вскрыли дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента.

В квартире спасатели открыли окна и выключили конфорки, которые включил ребенок. Скопившийся газ не успел осесть вниз. Мальчик не пострадал.

Спасателям вручили награды Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» «За спасение жизни».

