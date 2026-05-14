Представители Подмосковья приняли участие в разработке системы постпроектного развития в «Меганоме»

Более 100 выпускников и экспертов Президентской платформы «Россия — страна возможностей» из 38 регионов страны приняли участие в Лаборатории постконкурсных решений, которая была организована в Академии творческих индустрий «Меганом» (арт-кластер «Таврида»), Московскую область представили восемь жителей. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

К работе присоединились выпускники, трекеры, эксперты, амбассадоры проектов «Профразвитие», «Флагманы образования», «Центры компетенций», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал», «Территория новых возможностей» и других. Они создавали систему постпроектного сопровождения выпускников платформы и работали над развитием профессиональных траекторий молодых специалистов.

«Президентская платформа не просто дает старт — мы выстраиваем среду, где человек может расти дальше. В партнерстве с „Меганомом“ мы создаем пространство, где выпускники, прошедшие через конкурсы Президентской платформы, проектируют систему постпроектного сопровождения», — отметил генеральный директор платформы, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Среди подмосковных участников оказались амбассадор проекта «Профразвитие» Валерия Смирнова, победитель и амбассадор проекта «ТопБЛОГ» Екатерина Бурдаева, участники проекта «Флагманы образования» Анастасия Головина. Кроме того, ими стали Виктор Олейников и Ян Рюмин, участник Премии «Россия — страна возможностей» Камиль Ижболдин, участники проекта «Центры компетенций» Софья Филилеева и Николай Усов.

Так, например, Валерия Смирнова в 2025 году была признана лучшей участницей, представляющей область. Она получила награду за создание качественного медиаконтента в социальных сетях, благодаря которому можно было узнать о возможностях «Профразвития». Активистка участвует в форумах, интенсивах и образовательных программах, была участницей проектов «Оф.Фер» и «Твой старт в туризме», а также волонтером фестиваля «Таврида.Арт».

Руководитель Департамента оценки и методологии Президентской платформы «Россия — страна возможностей», эксперт проекта «Центры компетенций» Сергей Шишунов подчеркнул, что в целом география участников охватывает всю страну — от Кабардино-Балкарии до Хабаровского края. В ходе работы участники всех направлений сформировали подходы и механики, направленные на обеспечение непрерывного развития.

Программу «Лаборатория постконкурсных решений» реализуют по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам заседания Наблюдательного совета Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.