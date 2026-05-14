Интеллектуальная собственность и ВЭД: экспортеров Московской области приглашают на серию мастер-классов

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья приглашает компании региона, активно развивающие экспортное направление, на 4-ю встречу из серии образовательных мастер‐классов. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие посвящено важной теме правовой охраны товарных знаков для экспортных товаров и услуг — грамотное оформление интеллектуальной собственности становится ключевым фактором успеха на международных рынках. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Встреча пройдет в онлайн‐формате на платформе Zoom 19 мая 2026 года. Спикером выступит Валерий Лыжин — российский патентный поверенный юридической фирмы, эксперт с многолетним опытом в сфере защиты интеллектуальной собственности.

В ходе мастер‐класса участники получат развернутые ответы на ключевые вопросы, связанные с продвижением брендов за рубежом. Эксперт подробно раскроет суть понятия «товарный знак» и объяснит принципы его правовой охраны в разных юрисдикциях. Слушатели узнают о действующих системах регистрации товарных знаков как в России, так и на международном уровне.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте Фонда поддержки ВЭД МО по ссылке. На этой же странице можно сформулировать и отправить свой вопрос спикеру — наиболее интересные темы будут освещены в ходе обсуждения.

