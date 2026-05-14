Не стало вдовы Андрея Вознесенского — Зои Богуславской

На 103-м году жизни скончалась Зоя Богуславская — писательница, литературный критик и вдова знаменитого поэта Андрея Вознесенского, пишет The Voice. Она умерла 14 мая. О ее смерти сообщили в Центре Вознесенского. Зоя Борисовна была идейным вдохновителем этого центра, а также возглавляла Фонд Андрея Вознесенского.

Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. В 1947 году она окончила ГИТИС, а в 1952-м защитила диссертацию. Трудовую деятельность начала как редактор в издательстве «Советский писатель». Позже она возглавляла литературный отдел комитета по Ленинским и Государственным премиям. Ее статьи и рецензии можно было встретить в «Литературной газете», «Советской культуре» и других авторитетных изданиях.

Богуславская также стояла у истоков создания многих знаменитых фильмов. Она участвовала в сценарно-редакционной подготовке картин Андрея Тарковского, Михаила Калика и Марлена Хуциева.

С 1970-х годов она активно писала повести и рассказы, а в 2020-х годах вышли ее мемуары «Портреты эпохи» и «Всегда, Зоя!». Уже в 2025 году были опубликованы ее последние мемуары под названием «Халатная жизнь».

Личная жизнь Богуславской была яркой. Она была замужем трижды. Первым мужем стал актер Георгий Новицкий, вторым — ученый Борис Каган. В этом браке у нее родился сын Леонид. Третьим мужем стал великий поэт Андрей Вознесенский. Он посвятил ей знаменитую поэму «Оза». Они поженились в 1964 году и прожили вместе до самой смерти поэта в 2010 году.

После ухода мужа Богуславская посвятила себя сохранению его памяти. Она учредила премию «Парабола», открыла Центр Вознесенского, создала Ассоциацию женщин-писательниц и была художественным координатором премии «Триумф».

