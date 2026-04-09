Почему вы не худеете после менопаузы: скрытое заболевание, о котором не знают миллионы женщин

Женщины по всему миру жалуются на «упрямый жир», который не уходит даже при диете и спорте, однако причина может быть медицинской, пишет Daily Mail. Речь идет о липоэдеме — малоизученном состоянии, которое часто путают с обычным набором веса.

Американская популярная певица Doja Cat недавно предположила, что страдает этим заболеванием, после чего тысячи женщин узнали в ее истории себя. Липоэдема проявляется симметричным накоплением жира в ногах и иногда руках, при этом кисти и стопы остаются без изменений.

«Это не просто жир, который не уходит — он распределяется специфическим образом и не реагирует на диету», — прокомментировал пластический хирург Майкл Музакес.

По его словам, заболевание может затрагивать до 11% женщин, но часто ошибочно диагностируется как ожирение. Среди симптомов — болезненность, легкие синяки и диспропорция фигуры.

Причиной считаются гормональные изменения, включая половое созревание, беременность и менопаузу.

«Это не ваша вина, и вы всегда можете обратиться за медицинской помощью в этом вопросе», — отметил врач, подчеркивая, что современные методы лечения могут значительно улучшить качество жизни пациенток.