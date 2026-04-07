Почему вы просыпаетесь посреди ночи? Врач раскрыл неожиданную причину, связанную с телом

Пробуждение среди ночи — нормальное явление, связанное с биологией организма, сообщает издание The Mirror. Эксперт по сну доктор Майкл Бреус объяснил, что большинство людей просыпаются примерно между 1 и 3 часами ночи.

По его словам, это связано с температурой тела. Вечером она снижается, что запускает выработку мелатонина, но ночью снова начинает расти. «Если температура не поднимется, организм рискует переохладиться — поэтому все люди ненадолго просыпаются», — прокомментировал специалист.

Обычно человек быстро засыпает обратно, но если этого не происходит, это может быть признаком бессонницы. Среди причин — стресс, шум, алкоголь или неподходящие условия для сна.

В Национальной системе здравоохранения Великобритании отмечают, что взрослым нужно в среднем 7–9 часов сна, а постоянная усталость может говорить о проблемах. «Бессонница часто проходит при изменении привычек сна», — отмечают специалисты.

В сложных случаях может потребоваться терапия или консультация врача.