Почти все советы о питании в TikTok оказались сомнительными: как распознать опасный видеоролик

Около 98% популярных роликов о питании в TikTok не соответствуют официальным рекомендациям в области здоровья, и только 2% — приблизительно соответствуют. К такому выводу пришли авторы анализа более 67 тысяч видео, проведенного MyFitnessPal и Дублинским городским университетом, пишет Men’s Fitness.

При этом соцсети заметно влияют на рацион молодых людей. Многие пробуют вирусные диеты и добавки, даже понимая возможные риски.

Отдельные исследования показывают, что примерно семь из десяти авторов медицинского и диетологического контента не имеют профильного образования. Часть блогеров продает добавки, консультации или курсы, поэтому их советы могут быть скрытой рекламой.

Насторожиться стоит, если автор обещает одно универсальное средство, предлагает полностью исключить углеводы, фрукты или другую большую группу продуктов, ссылается только на личный опыт либо одно исследование и не упоминает возможные ограничения.

Надежная информация обычно выглядит менее эффектно. Квалифицированные специалисты признают, что потребности людей различаются, раскрывают финансовую заинтересованность и опираются не на единичную публикацию, а на совокупность научных данных.

Базовые рекомендации при этом остаются довольно простыми: разнообразный рацион, достаточное количество белка и клетчатки, меньше ультрапереработанных продуктов и привычки, которых можно придерживаться долго. При заболеваниях и особых целях план питания лучше обсуждать с врачом или дипломированным диетологом.