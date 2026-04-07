Полезно, но опасно? Названы пять «здоровых» продуктов, которые могут вредить сердцу
The Mirror: эксперты предупредили о влиянии «полезных» продуктов на сердце
Некоторые популярные продукты, считающиеся полезными для кишечника, могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает издание The Mirror со ссылкой на Британский фонд сердца (BHF).
Эксперты выделили пять таких продуктов: кимчи, комбуча, фруктовые йогурты, смузи и квашеная капуста. Несмотря на пользу для микробиома, многие из них содержат много соли или сахара.
«У этих продуктов есть как плюсы, так и скрытый минус — избыток соли или сахара может повысить риск болезней сердца», — прокомментировала диетолог Трейси Паркер. Например, кимчи и квашеная капуста богаты пробиотиками, но часто пересолены, а комбуча и йогурты могут содержать добавленный сахар.
Смузи также не так безобидны: при измельчении фруктов высвобождаются «свободные сахара», быстрее повышающие уровень глюкозы в крови.
Эксперты советуют внимательно читать состав и соблюдать умеренность. «Важно следить за добавленным сахаром и солью, чтобы польза не обернулась риском», — отметили в фонде.