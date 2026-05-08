В Лосино-Петровском построят школу на 1,1 тыс. мест

Д ля жителей ЖК «Лукино-Варино» в городском округе Лосино-Петровский возводят н овую школу на 1,1 тыс. учеников, после открытия дети смогут учиться в одну смену. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Строительная готовность объекта достигла 50%, работы планируют завершить в четвертом квартале 2026 года. Застройщик и технический заказчик — ГКУ Московской области «ДЗКС», генеральный подрядчик — АО «АВТОБЫТДОР». На площадке задействованы 61 человек и две единицы техники.

Площадь здания составит более 15 тыс. кв. м, в нем разместят учебные классы, пищеблок с обеденным залом и медицинский блок, актовый и многофункциональный спортивный залы, библиотечно-информационный центр с читальным залом, IT-зоной и пространством для детских инициатив. Школу возводят в рамках областной госпрограммы создания объектов социальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.