135 специалистов нашли работу в подмосковных больницах по программе «Приведи друга» с начала года

С начала года благодаря программе «Приведи друга» в местные медучреждения удалось трудоустроить 135 медицинских специалистов. Среди них — 60 врачей и 75 представителей среднего медицинского персонала. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, инициатива «Приведи друга» стала одним из действенных инструментов решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения. Действующие сотрудники подмосковных медучреждений могут порекомендовать на вакантные позиции коллег — врачей, фельдшеров или медсестер — и получить за это материальное поощрение. Такой подход не только помогает закрывать актуальные вакансии, но и укрепляет профессиональные связи внутри коллективов, ведь новые специалисты приходят по рекомендации тех, кто уже знаком с особенностями работы в организации.

Размер вознаграждения может достигать 128 тыс. руб. — точная сумма определяется индивидуально и зависит от нескольких факторов: насколько востребована специальность нового сотрудника, какой у него уровень квалификации и каков профессиональный стаж.

Выплата структурирована в виде двух частей, что дополнительно мотивирует нового специалиста закрепиться в коллективе. Половина суммы начисляется сразу после его официального трудоустройства, а вторая половина поступает на счет рекомендателя спустя 3 мес. — при условии, что новичок успешно влился в рабочий процесс и продолжает выполнять свои обязанности.

