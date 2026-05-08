Деньги под подушку: почему народ резко начал снимать всю наличность в банкоматах

Регулятор проанализировал факторы, повлиявшие на рост объема бумажных денег в обращении, и оценил изменения в сберегательном поведении граждан в марте и апреле, пишет delovoe.tv

Влияние фискальной политики на денежное обращение

Представители Банка России пояснили, что зафиксированное в марте и апреле усиление интереса к наличным средствам во многом обусловлено процессом подстройки населения к актуальным налоговым новшествам. По результатам дискуссии, посвященной ключевой ставке, регулятор сообщил, что граждане корректировали свои финансовые потоки в ответ на изменение законодательства в сфере налогообложения.

Технологические риски и потребность в ликвидности

Дополнительным стимулом для снятия средств со счетов стали периодические неполадки в работе интернет-сервисов. В Центробанке отметили, что вкладчики стремились сформировать определенный финансовый резерв в физической форме, чтобы не зависеть от стабильности функционирования цифровых платформ и банковской инфраструктуры.

Трансформация структуры накоплений населения

Несмотря на рост объема наличности, общая склонность граждан к сбережению сохранилась на значительной отметке. Согласно данным ЦБ, структура портфелей начала меняться: люди стали чаще выбирать инструменты с высокой ликвидностью, такие как накопительные счета и краткосрочные депозиты. Параллельно с этим зафиксирован приток инвестиций в сегмент ценных бумаг и объекты недвижимости.