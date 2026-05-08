Автомобиль из зоны СВО и вертолет Ми-8: какие новые экспонаты появились в омском «Патриоте» к годовщине открытия

Весной 2026 года исполняется ровно год с момента открытия в Омске военно-патриотического пространства «Патриот». Эта постоянная выставка военной техники, развернутая на территории парка Победы, была торжественно открыта в мае 2025 года — в канун 80-летия Великой Победы, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, представленная экспозиция вызвала огромный интерес как у жителей Омска, так и у гостей города. В социальных сетях восторженные посетители делятся впечатлениями: пишут, что их дети были поражены парком «30 лет Победе», а настоящие парки и интерактивные стенды заставили ребятишек забыть обо всем вокруг.

В теплое время года, проезжая мимо, легко заметить, что в «Патриоте» постоянно находятся люди, отмечено в статье издания. Они внимательно осматривают представленную технику и подолгу останавливаются перед интерактивными информационными досками.

«Очень интересный парк получился»; «Столько лет парк стоял полуразваленный, сейчас хоть погулять можно, и на что посмотреть появилось», — Город55 нашел отзывы горожан о парке.

По информации издания, в апреле 2026 года коллекция омского парка «Патриот» пополнилась новыми уникальными экспонатами. Теперь посетители выставки могут увидеть автомобиль, который передал известный спортсмен Александр Шлеменко. Ранее эта машина находилась в зоне проведения специальной военной операции и помогала бойцам подразделения «Иртыш» выполнять боевые задачи. Еще один новый экспонат — вертолет Ми-8, предоставленный Омским заводом гражданской авиации.

По данным издания, работы по благоустройству территории парка пока не завершены.

«В рамках заключенного контракта планируются устройство проезда, устройство экотропы, установка опор наружного освещения. В настоящее время ведутся работы по обустройству экотропы. Работы планируется завершить до конца текущего года», — уточнили Городу55 в департаменте информационной политики.

