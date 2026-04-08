Поздно лег — сердце под угрозой: ученые нашли опасную привычку, удваивающую риск инфаркта

Нерегулярное время отхода ко сну и сон менее восьми часов могут почти вдвое увеличить риск серьезных проблем с сердцем, пишет Daily Mail. К такому выводу пришли ученые из Университета Оулу в Финляндии после десятилетнего наблюдения.

В исследовании приняли участие более 3200 человек. Те, кто ложился спать в разное время и спал меньше примерно восемь часов, чаще сталкивались с инфарктами, инсультами и другими сердечными событиями. «Сбой режима сна нарушает внутренние часы организма, влияя на сердце и гормоны», — отмечают исследователи.

При этом время пробуждения оказалось менее важным — ключевую роль играет стабильное время отхода ко сну. У тех, кто спал дольше, повышенного риска не выявили.

Также более высокий риск наблюдался у мужчин, людей с лишним весом и повышенными показателями давления, сахара и холестерина.

Ученые подчеркивают: даже если не удается спать по восемь часов, регулярный режим сна может существенно снизить риск сердечных заболеваний.