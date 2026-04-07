Продукты хуже сигарет: врач заявил, что эта еда убивает быстрее курения

Рацион с высоким содержанием ультрапереработанных продуктов может быть опаснее курения и стать главной причиной ранней смерти, сообщает издание The Mirror. Об этом заявил врач и ведущий BBC Крис ван Туллекен.

По его словам, такие продукты уже обогнали табак как фактор смертности. Речь идет о продуктах промышленной переработки с добавками, усилителями вкуса и высоким содержанием сахара, соли и жиров.

Эксперт отметил, что подобная еда также связана с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями. Более того, она может вызывать зависимость. «Она действует на людей так же, как табак, алкоголь или наркотики», — добавил врач.

Исследования показывают, что высокий уровень потребления таких продуктов связан с ростом риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности в целом.

Врач советует снижать долю ультрапереработанной пищи и отдавать предпочтение простым продуктам и домашней еде.