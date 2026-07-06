Прорыв в лечении Альцгеймера: обнаружен скрытый процесс, который годами уничтожает мозг

Нейробиологи нашли ранее недооцененный механизм гибели клеток мозга, который может играть важную роль при болезни Альцгеймера и лобно-височной деменции. Открытие может помочь в разработке методов, замедляющих потерю нейронов, пишет ScienceDaily со ссылкой на исследование Королевского колледжа Лондона в Nature Communications.

Речь идет о процессе под названием кариоптоз. Он запускается, когда внутри нейронов накапливаются токсичные белки. После этого ядро клетки, где хранится генетический материал, постепенно сжимается и в итоге разрушается.

Исследователи изучили около 3 тыс. клеток мозга от 28 человек с лобно-височной деменцией или поздней стадией болезни Альцгеймера. Признаки кариоптоза нашли в 35% клеток лобной коры у пациентов с Альцгеймером против 15% у здоровых пожилых людей.

Команда также выделила возможную «молекулярную кнопку», останавливающую этот процесс. В опытах на нейронах крыс блокировка взаимодействия фермента p38 MAP-киназы и белка LaminB1 снижала признаки разрушения клеточного ядра.

Доктор Манолис Фанто считает, что точное воздействие на этот путь может замедлить гибель клеток и выиграть время для других методов лечения.

Пока это не готовая терапия, а ранний ориентир для будущих исследований. Но он помогает понять, как токсичные белки могут доводить нейроны до гибели.