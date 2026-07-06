Растут как на дрожжах: в Подмосковье выхаживают редких тяжеловесов пернатого мира

В Волоколамске произошло событие, которое биологи ждали много лет: в Центре воспроизводства редких видов животных вылупились сразу восемь птенцов дрофы, пишет REGIONS . Этот вид занесен в Красную книгу, и такой многочисленный выводок в текущем сезоне стал настоящим прорывом для программы сохранения птицы, которую Московский зоопарк ведет с 2005 года.

Настоящий птичий бэби-бум случился в Подмосковье. В Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском на свет появились восемь птенцов дрофы — степной птицы, которая считается символом Черноземья и находится на грани исчезновения. Для этого сезона подобный результат стал уникальным: ранее столь обильного потомства получить не удавалось.

Первый из дрофят родился весом всего 60 граммов. Однако уже через четыре часа после появления на свет малыш уверенно встал на ноги и внешне напоминал крошечного страусенка ростом не более семи-восьми сантиметров. Клюв у новорожденного заостренный — это не случайность, ведь в первые дни его рацион состоит исключительно из насекомых. Темпы роста впечатляют: через три месяца вес птенца увеличится до пяти-шести килограммов, а к трем-четырем годам он достигнет 20 килограммов. Это делает взрослую дрофу одной из самых тяжелых летающих птиц на планете.

Сотрудники Центра, или киперы, подчеркивают, что для правильного развития малышам жизненно необходимы регулярные и продолжительные прогулки на свежем воздухе. Сейчас птенцы уже достаточно окрепли и стали самостоятельными, поэтому их готовы показывать посетителям во время экскурсий. Дрофа исчезает из дикой природы, поэтому работа по ее воспроизводству имеет огромное значение. Московский зоопарк с 2005 года реализует природоохранную программу, и с 2021 года, после многолетних усилий, птицы в Центре регулярно приносят потомство. Нынешний выводок — лучшее подтверждение того, что стратегия работает.