Просыпаетесь среди ночи? Врачи назвали скрытую причину женской бессонницы

Женщины значительно чаще мужчин просыпаются среди ночи и не могут снова уснуть, пишет Daily Mail. По словам врачей, риск бессонницы у них выше в 1,5–2 раза.

Главная причина — гормональные колебания. «Изменения уровня эстрогена и прогестерона влияют на глубину сна и температуру тела», — объяснила врач Ниса Аслам. Особенно это заметно перед менструацией, в период перименопаузы и после менопаузы.

Также важен сам цикл сна: под утро он становится более поверхностным, а уровень кортизола начинает расти. «Даже небольшое раздражение может разбудить», — отметила специалист.

Дополнительным фактором может быть снижение уровня сахара в крови ночью, что активирует стрессовые гормоны.

Эксперты советуют придерживаться стабильного режима сна, не употреблять алкоголь вечером и снижать стресс перед сном. «Старайтесь не смотреть на часы и сосредоточьтесь на дыхании», — рекомендует Аслам.

Также важно следить за уровнем витаминов и минералов, включая магний и витамин D.

Врачи подчеркивают: периодические пробуждения — это нормально, но правильные привычки помогают быстрее снова уснуть.