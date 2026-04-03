Просыпаетесь среди ночи? Врачи назвали скрытую причину женской бессонницы
Daily Mail: риск бессонницы у женщин в два раза выше из-за гормонов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Женщины значительно чаще мужчин просыпаются среди ночи и не могут снова уснуть, пишет Daily Mail. По словам врачей, риск бессонницы у них выше в 1,5–2 раза.
Главная причина — гормональные колебания. «Изменения уровня эстрогена и прогестерона влияют на глубину сна и температуру тела», — объяснила врач Ниса Аслам. Особенно это заметно перед менструацией, в период перименопаузы и после менопаузы.
Также важен сам цикл сна: под утро он становится более поверхностным, а уровень кортизола начинает расти. «Даже небольшое раздражение может разбудить», — отметила специалист.
Дополнительным фактором может быть снижение уровня сахара в крови ночью, что активирует стрессовые гормоны.
Эксперты советуют придерживаться стабильного режима сна, не употреблять алкоголь вечером и снижать стресс перед сном. «Старайтесь не смотреть на часы и сосредоточьтесь на дыхании», — рекомендует Аслам.
Также важно следить за уровнем витаминов и минералов, включая магний и витамин D.
Врачи подчеркивают: периодические пробуждения — это нормально, но правильные привычки помогают быстрее снова уснуть.